Одобряем: купленную онлайн запчасть можно вернуть в течение семи дней

Маркетплейс начал продажи подержанных запчастей от надежных партнеров

Ozon анонсировал запуск продаж автозапчастей, бывших в употреблении. Такая категория товара доступна в разделе «Авто- и мотозапчасти», сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Благодаря такому решению автовладельцам станет легче обслуживать модели европейских и японских брендов, включая Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других. Отмечается, что в продаже доступны запчасти, пригодные для повторного использования. В частности, детали двигателей, коробок передач, кузовные детали, элементы ходовой системы, салона и электрооборудования.

Примечательно, что подверженные быстрому износу запчасти не допустят к продажам на маркетплейсе. Речь идет о фильтрах, тормозных колодках и других комплектующих. Сервисом можно воспользоваться в случаях, когда нужно заменить сложные узлы и агрегаты, а времени ждать новую запчасть нет или ее сложно найти.

Стоит отметить, что запчасти для маркетплейса предлагают исключительно профессиональные игроки рынка. Оценка их надежности включает, в том числе, коммерческую экспертизу и анализ каналов поставок. Удобно еще и то, что покупатель может вернуть товар в течение семи дней, если он не подошел или не соответствуют ожиданиям.

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Источник: autostat.ru