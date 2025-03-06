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Выяснилось, на сколько подорожали в феврале наши автомобили и иномарки

Авто.ру Оценка: в феврале средняя стоимость новых авто снизилась в 7 регионах РФ

Исследование Авто.ру Оценка проанализировало объявления в сегменте новых автомобилей и выявило, цены на какие модели больше всего изменились в феврале 2025 года. По сравнению с январем, средняя стоимость новых автомобилей выросла.

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Так, средняя цена автомобилей китайских марок составила 3,74 млн рублей, что на 2,6% выше, чем в январе. Средняя стоимость новых отечественных автомобилей увеличилась на 1% и достигла 1,6 млн рублей. Стоимость машин официально не представленных на нашем рынке марок возросла на 8,4%, составив 9,4 млн рублей.

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Больше всего средняя стоимость снизилась в Ульяновской области (-10,4%, 2,4 млн рублей), Оренбургской области (-8,8%, 2,82 млн рублей) и Ставропольском крае (-8,8%, 2,75 млн рублей). В целом, в феврале средняя цена снизилась в восьми российских регионах.

В Москве средняя стоимость составила 5,31 млн рублей, что на 6% выше января. В Санкт-Петербурге – 3,41 млн рублей, что на 5% больше по сравнению с январем.

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Из отечественных моделей в феврале только Москвич 3 показал снижение цены — на 1,7%, до 1,83 млн рублей. В то же время подешевели седан Kaiyi E5 (-4,2%, 2,1 млн рублей), электрокроссовер Voyah Free (-2%, 6 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-1,7%, 9,53 млн рублей) и Jetta VS5 (-1,5%, 3,18 млн рублей).

Среди наиболее подорожавших новых автомобилей, представленных на российском рынке, лидирует седан Hongqi H5 (рост на 6%, 4,86 млн рублей). Далее следуют Lada Largus (рост на 3,1%; 1,79 млн рублей) и кроссовер Haval F7 с увеличением цены на 2,6% — до 3,27 млн рублей.

Недавно автовладельцы рассказали, как у них появился первый автомобиль. Большинство (53%) купили машину, когда были в возрасте от 18 до 25 лет. Треть респондентов сделали это в 26-35 лет, а 10% – в 36-45 лет. 5% впервые сели за руль в возрасте 46-55 лет.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
06.03.2025 
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