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Дешево и добродушно: как взять Весту с пробегом и не пожалеть!

Эксперт «За рулем» назвал условия для удачной покупки Lada Vesta с пробегом

Lada на вторичном рынке – все еще лучший выбор для тех, кто ищет очень дешевый автомобиль, который порадует сносным остатком ресурса и не разграбит кошелек за несколько последующих лет.

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проводит ревизию подержанных «вазов» и рассказывает, как взять что-то действительно стоящее.

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Конечно, не обходя вниманием главную модель АВТОВАЗа последних десяти лет – Весту. Итак, ищем «ласточку» в возрасте около восьми лет, с пробегом до сотни и ценой до миллиона.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Бывает с моторами 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л. с.). И у седана, и у универсала (SW) есть приподнятая версия Cross – с клиренсом 203 вместо базовых 178 мм. Она в среднем дороже на 100–200 тысяч рублей. Универсал не дает преимуществ по объему багажника – те же 480 л «под шторкой», но удобство погрузки лучше.

Двигатель 1.8 получен из 1.6 увеличением хода поршня и отличается большим числом импортных комплектующих. По надежности и ресурсу разница несущественна, но у 122‑сильного быстрее развивается угар масла и расход топлива великоват.

До 2016 года у Вест было важное преимущество – французские коробки передач. Затем их сменила модернизированная ВАЗ‑21807, более шумная и менее живучая.

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Список типичных поломок Весты возглавляет робот АМТ, далее следуют масложор мотора 1.8 (который победили в 2021 году), прогорающая «гофра» выпуска, скрипящие стойки стабилизаторов и отказы повторителей поворотников. Вердикт: оптимум – с мотором 1.6 и МКП.

А что еще из линейки Lada последних десяти лет достойно вашего внимания? Читаем новую статью «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
06.03.2025 
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-68