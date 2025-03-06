Дешево и добродушно: как взять Весту с пробегом и не пожалеть!

Эксперт «За рулем» назвал условия для удачной покупки Lada Vesta с пробегом

Lada на вторичном рынке – все еще лучший выбор для тех, кто ищет очень дешевый автомобиль, который порадует сносным остатком ресурса и не разграбит кошелек за несколько последующих лет.

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проводит ревизию подержанных «вазов» и рассказывает, как взять что-то действительно стоящее.

Конечно, не обходя вниманием главную модель АВТОВАЗа последних десяти лет – Весту. Итак, ищем «ласточку» в возрасте около восьми лет, с пробегом до сотни и ценой до миллиона.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Бывает с моторами 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л. с.). И у седана, и у универсала (SW) есть приподнятая версия Cross – с клиренсом 203 вместо базовых 178 мм. Она в среднем дороже на 100–200 тысяч рублей. Универсал не дает преимуществ по объему багажника – те же 480 л «под шторкой», но удобство погрузки лучше.

Двигатель 1.8 получен из 1.6 увеличением хода поршня и отличается большим числом импортных комплектующих. По надежности и ресурсу разница несущественна, но у 122‑сильного быстрее развивается угар масла и расход топлива великоват.

До 2016 года у Вест было важное преимущество – французские коробки передач. Затем их сменила модернизированная ВАЗ‑21807, более шумная и менее живучая.

Список типичных поломок Весты возглавляет робот АМТ, далее следуют масложор мотора 1.8 (который победили в 2021 году), прогорающая «гофра» выпуска, скрипящие стойки стабилизаторов и отказы повторителей поворотников. Вердикт: оптимум – с мотором 1.6 и МКП.

А что еще из линейки Lada последних десяти лет достойно вашего внимания? Читаем новую статью «За рулем»!