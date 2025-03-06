Новые наказания водителей «за таблетки» — как отличить наркотики от лекарств?

Максим Кадаков: Как установить, какие лекарства водителю можно, а какие – нельзя?

Похоже, российских автомобилистов ждут более серьезные проверки на алкоголь и наркотики: Минздрав предложил новые правила освидетельствования водителей. Пока это только проект – общественное обсуждение новых правил закончилось 6 марта, а в силу новая версия приказа, если он будет принят, вступит только 1 сентября 2025 года. Но вопросы есть уже сейчас.

Список выявляемых анализами запрещенных веществ пополнился мефедроном — это сделано «с учетом изменения структуры наркопотребления» в России. Напомним, что еще в 1998 году мефедрон вошел в перечень запрещенных за рулем препаратов, однако действующая ныне редакция КоАП все еще не позволяет наказывать «за таблетки». Соответствующие поправки правительство внесло в Госдуму, но они до сих пор не приняты. Но если мефедрон действительно однозначно вне закона, то как быть со всем остальным?..

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– С таблетками действительно надо разобраться. И если законотворцы все-таки примут поправки, возникнет новая проблема: как понять, какие можно таблетки/лекарства водителю, а какие – нельзя?

У нас нет единой системы маркировки лекарственных средств (можно их употреблять водителям или нельзя), а расплывчатые рекомендации в километровых описаниях лекарств мелким шрифтом ответа на этот вопрос не дают.

Очень сложно перепутать алкоголь с безалкогольным напитком – а как быть с лекарствами? Например: можно ли садиться за руль после зубной анестезии?

Пока же напомним, что в мае прошлого года Минздрав РФ опубликовал перечень лекарственных средств, которые не рекомендуется принимать за рулем. В него вошли более двухсот безрецептурных препаратов, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и спирт.

В частности, в этом списке оказались противопростудные препараты (Терпинкод, Тедеин, Колдрекс найт, Максиколд, Стопгрипан, Колдакт), жаропонижающие (Терафлю, Фервекс, Форейн, Антигриппин, РиниКолд Макс), обезболивающие (Солпадеин, Нурофен плюс, Кетанов, Спазмалгон), антигистаминные (Тавегил, Супрастин, Кларитин, Цетиризин, Левоцетиризин), а также антисептическое средство «Борная кислота».

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Источник: Коммерсант, Максим Кадаков