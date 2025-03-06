История с жалобой таксистов на один из ведущих автоконцернов набирает обороты

ФАС проверит цены на автомобили Lada после жалобы ассоциации таксистов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование автомобилей Lada после обращения ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ), представители которой пожаловались на завышенные цены на продукцию АВТОВАЗа.

«На основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного повышения цен на автомобили ФАС России запросила у АО «АВТОВАЗ» информацию о хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что изначально ФАС оставила без рассмотрения обращение НСТ, сославшись на отсутствие необходимых документов. В ассоциации указывали, что доля продукции АВТОВАЗа в пассажирских перевозках уже превысила 50%, такое положение формирует финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики автоконцерна.

В частности, в НСТ со ссылкой на данные аналитического центра при правительстве отмечали, что цены на Lada Granta за 2021-2023 годы выросли почти в 1,6 раза, на Lada Vesta – в 1,8 раза. При этом средняя стоимость автомобиля экономкласса за этот период выросла только на 28%.

В АВТОВАЗе в ответ на претензию сообщили, что по состоянию на конец 2024 года стоимость моделей Lada выросла всего на 4,3% – значительно ниже темпов инфляции.

В пресс-службе ФАС заверили, что ведомство на постоянной основе осуществляет контроль за ценообразованием на авторынке РФ. Аналогичная работа ведется и в отношении АВТОВАЗа, и в случае выявления «нерыночных факторов, увеличивающих цены на автомобили, служба примет соответствующие меры реагирования».

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Источник: interfax.ru