Льготы по автокредитам получит еще одна категория граждан

Минпромторг введет скидки по льготным автокредитам для жителей новых регионов

Минпромторг России рассматривает возможность увеличения скидки на автомобили в рамках программы льготного автокредитования для жителей новых регионов.

Эта инициатива была выдвинута справедливороссами, которые предложили продлить программу до 2030 года и установить скидку в 25% от стоимости автомобиля для жителей новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Минпромторг заявляет, что готов оперативно адаптировать меры стимулирования спроса в зависимости от рыночной ситуации и рассмотрит предложение об увеличении скидок для новых регионов в установленном порядке.

На эту программу в 2025 году предусмотрено выделить 36 млрд рублей, в 2026 и 2027 годах — по 37,7 млрд рублей.

Сейчас программа действует для ряда категорий граждан, включая медработников, учителей, участников СВО и семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

Базовая скидка на автомобили с двигателем внутреннего сгорания составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Скидка на электромобили достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Ранее лидер партии фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов отметил, что в новых российских регионах существует особая потребность в личном транспорте, так как там активно строят дороги и развивается социальная инфраструктура.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ПРАЙМ