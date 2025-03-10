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Минпромторг введет скидки по льготным...

Льготы по автокредитам получит еще одна категория граждан

Минпромторг введет скидки по льготным автокредитам для жителей новых регионов

Минпромторг России рассматривает возможность увеличения скидки на автомобили в рамках программы льготного автокредитования для жителей новых регионов.

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Эта инициатива была выдвинута справедливороссами, которые предложили продлить программу до 2030 года и установить скидку в 25% от стоимости автомобиля для жителей новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

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Минпромторг заявляет, что готов оперативно адаптировать меры стимулирования спроса в зависимости от рыночной ситуации и рассмотрит предложение об увеличении скидок для новых регионов в установленном порядке.

На эту программу в 2025 году предусмотрено выделить 36 млрд рублей, в 2026 и 2027 годах — по 37,7 млрд рублей.

Сейчас программа действует для ряда категорий граждан, включая медработников, учителей, участников СВО и семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

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Базовая скидка на автомобили с двигателем внутреннего сгорания составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Скидка на электромобили достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Ранее лидер партии фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов отметил, что в новых российских регионах существует особая потребность в личном транспорте, так как там активно строят дороги и развивается социальная инфраструктура.

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Источник: ПРАЙМ

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 18
10.03.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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