Ситуация крайне тяжелая: дилеры о падении спроса на авторынке

Дилеры предрекли падение авторынка России в марте на 30% и назвали причины

Падение продаж новых легковых автомобилей на авторынке России по итогам февраля почти на 25% может продолжиться и в марте. Таким мнением поделились опрошенные дилеры.

Одной из причин сложившейся ситуации в экспертном сообществе называют слухи о возвращении зарубежных брендов. В настоящее время ситуация на рынке очень сложная из-за утильсбора, высоких кредитных ставок у банков, а слухи о возвращении европейских брендов еще больше усугубляют положение на рынке, убеждены дилеры.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что покупательский спрос замедлили и новости о снижении курса евро и доллара по отношению к рублю. Потребитель ожидает пропорционального снижения в ценах на автомобили, но такого развития ситуации не будет, убежден директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Этого точно не произойдет в силу того, что рост утильсбора отработан в закупочных ценах от дистрибьюторов лишь наполовину», – объясняет эксперт.

По мнению дилеров, прогноз на март по продажам на авторынке еще более пессимистичный, чем в феврале.

«Я не верю в оживление спроса в марте. И контрактование в первую неделю даже хуже, чем в феврале. Ситуация на рынке новых автомобилей крайне тяжелая и плохая», – констатирует директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По его оценкам, объем продаж на рынке РФ ожидается на уровне 100 тыс. автомобилей, при таких показателях рынок может сократиться в марте более чем на 30%. В свою очередь, аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов прогнозирует сокращение продаж на 15-20%. По его мнению, на негативную динамику продолжат влиять высокие кредитные ставки, дороговизна автомобилей и фактор выбранного спроса.

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Источник: kommersant.ru