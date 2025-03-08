Ноу-хау: новое дорожное нанопокрытие отличается долговечностью и экологичностью

В Британии успешно протестировали сверхпрочную дорогу с добавлением графена

Новое дорожное покрытие с добавлением графена успешно протестировали на дороге общего пользования в Британии. Новация призвана сделать трассы более долговечными и экологичными. Впервые при создании дорожного покрытия использовали графен, и ресурс такого полотна значительно выше.

Графен – это сверхпрочный, хорошо проводящий ток и универсальный наноматериал на основе углерода, который можно также применять в электронике и других передовых материалах.

Инновационная добавка Genable Pavement от Universal Matter органично соединяется с асфальтовой смесью. Добавка на основе графена улучшает свойства стандартного асфальта, и такое покрытие меньше подвержено износу.

Кроме того, инновационный материал на основе графена экологичен, а потребность в частом ремонте и замене снижается. Такое асфальтовое покрытие обеспечивает более гладкую и ровную поверхность для транспортных средств.

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Источник: interestingengineering.com