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Автобренд меняет маркетинговую стратегию — в планах выпуск внедорожников

Volvo снимет с производства универсалы и сосредоточится на выпуске кроссоверов

Руководство шведского концерна Volvo приняло решение вывести из линейки модели с кузовом универсал. По словам главы компании Джима Роуэна, это решение продиктовано сменой предпочтений покупателей, которые стали чаще покупать кроссоверы.

К тому же выпускать большое число моделей не рационально, констатирует топ-менеджер. Роуэн подчеркивает, что Volvo сосредоточится на сегментах рынка с традиционно сильной позицией, речь идет о седанах и кроссоверах.

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Помимо этого, такая стратегия защитит позиции бренда от конкурентов, констатирует Роуэн. О судьбе универсалов V90 и V60 глава бренда умолчал, но заверил, что Volvo будет расширять число спецверсий для существующих и будущих моделей, включая «особо внедорожные» Cross Country.

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Источник: autoexpress.co.uk

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
07.03.2025 
Фото:Unsplash
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