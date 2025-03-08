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В продаже появился почти новый Land Cruiser 200 в топовой комплектации

В Москве продается Toyota Land Cruiser 200 2018 года выпуска с пробегом 2000 км

На московском рынке автомобилей появилось редкое предложение – Toyota Land Cruiser 200 2018 года выпуска в максимальной комплектации с пробегом менее 2000 километров.

Это практически новый автомобиль, двигатель которого даже не прошел полноценную обкатку. Владелец, бережно хранивший машину в теплом гараже, использовал её исключительно для сезонного обслуживания и смены резины.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
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За 10,9 миллионов рублей покупатель получает максимальную комплектацию. Мощный 4,5-литровый бензиновый агрегат, развивающий 249 л.с., работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Комплекс активных и пассивных систем безопасности обеспечит максимальный уровень защиты. В него входят: пневмоподвеска, активные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, мониторинг слепых зон, система предупреждения о выходе из полосы движения, а также камеры кругового обзора (360 градусов).

Внутри кожаный салон с подогревом и вентиляцией передних и задних сидений. В автомобиле предусмотрен встроенный холодильник, премиальная аудиосистема JBL и люк в крыше.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Интерьер Toyota Land Cruiser 200

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 6
08.03.2025 
Фото:Auto.ru
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34