В продаже появился почти новый Land Cruiser 200 в топовой комплектации

В Москве продается Toyota Land Cruiser 200 2018 года выпуска с пробегом 2000 км

На московском рынке автомобилей появилось редкое предложение – Toyota Land Cruiser 200 2018 года выпуска в максимальной комплектации с пробегом менее 2000 километров.

Это практически новый автомобиль, двигатель которого даже не прошел полноценную обкатку. Владелец, бережно хранивший машину в теплом гараже, использовал её исключительно для сезонного обслуживания и смены резины.

Toyota Land Cruiser 200

За 10,9 миллионов рублей покупатель получает максимальную комплектацию. Мощный 4,5-литровый бензиновый агрегат, развивающий 249 л.с., работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Комплекс активных и пассивных систем безопасности обеспечит максимальный уровень защиты. В него входят: пневмоподвеска, активные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, мониторинг слепых зон, система предупреждения о выходе из полосы движения, а также камеры кругового обзора (360 градусов).

Внутри кожаный салон с подогревом и вентиляцией передних и задних сидений. В автомобиле предусмотрен встроенный холодильник, премиальная аудиосистема JBL и люк в крыше.

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Источник: Auto.ru