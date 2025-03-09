Российские туристы рассказали, куда больше всего хотят поехать весной

Туту.ру: Белоруссия самым популярным направлением для весенних поездок на поезде

Аналитики сервиса Туту.ру представили интересные данные о самых популярных направлениях, которые выбирают наши соотечественники для поездок по железной дороге и воздушным транспортом этой весной.

Если говорить о железнодорожных путешествиях, то здесь лидирует Белоруссия. Минск уверенно занимает первое место среди зарубежных направлений. Наибольший поток пассажиров наблюдается из Москвы (37,2% всех продаж билетов Москва-Минск), при средней стоимости билета в 4554 рубля – что приятно удивит стабильностью цен по сравнению с прошлым годом. Также популярны маршруты из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Минск.

Внутри России безоговорочным фаворитом становится Санкт-Петербург. 10,2% всех железнодорожных билетов продано на маршруты Москва-Санкт-Петербург, при средней стоимости билета в 3427 рублей. Авиаперелеты предлагают куда более широкий выбор направлений. Среди стран ближнего зарубежья лидирует Баку (средняя стоимость билета – 26 755 рублей), за ним следует Ташкент (около 24 113 рублей).

Внутри России самым востребованным авиамаршрутом стал Калининград, билеты из Москвы в этот город в среднем стоят 12 141 рубль, что на 8% больше, чем в прошлом году. Также популярны направления Москва-Сочи, Москва-Минеральные Воды, Санкт-Петербург-Калининград и Санкт-Петербург-Сочи.

Среди дальнего зарубежья абсолютным лидером стал Стамбул. Туристы из Москвы, Сочи и Минеральных Вод активно бронируют билеты в этот оживленный мегаполис. В списке популярных направлений также значатся Дубай и Пхукет. Европейские направления представлены Парижем (средняя стоимость билета из Москвы – 71 663 рубля) и Белградом (Москва-Белград, средняя стоимость – 84 166 рублей).

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Источник: Известия