В России появился новый надежный кроссовер Toyota: комплектации и цены

Российские дилеры предлагают новые Toyota Harrier по цене от 3,6 млн рублей

Долгое время владельцы автомобилей класса SUV средней и высокой ценовой категории были ограничены в выборе, лишь несколько производителей предлагали свои модели на российском рынке. Однако, параллельный импорт открыл новые горизонты. И одной из жемчужин этого рынка стал Toyota Harrier.

В начале марта цены на новый Toyota Harrier начинались от 3 574 000 рублей. Это существенно ниже стоимости Geely Monjaro (от 4 549 990 рублей) и Jaecoo J8 (от 4 599 000 рублей). За эти деньги компания из Благовещенска продает полностью растаможенный автомобиль с учтенным утильсбором и всеми необходимыми документами для регистрации. В других регионах, например, во Владивостоке и Красноярске, цена на аналогичный Harrier значительно выше, достигая 4 250 000 и 5 299 000 рублей соответственно.

Toyota Harrier

За 3 574 000 рублей покупатель получает Toyota Harrier в комплектации Exclusive. Это означает наличие широкого спектра современных опций: адаптивный круиз-контроль, адаптивные светодиодные фары, камеру кругового обзора с парктрониками, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, атмосферную подсветку интерьера, подогрев сидений и зеркал, систему автоматической парковки и многое другое.

Под капотом базовой версии Harrier находится 2,0-литровый 171-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором Direct Shift CVT и передним приводом. Для тех, кто предпочитает более экономичный вариант, доступна гибридная версия с 2,5-литровым бензиновым двигателем (178 л.с.), 120-сильным электромотором и электромеханическим вариатором E-CVT. Цена на гибридный Harrier с передним приводом в Хабаровске начинается от 3 950 000 рублей.

Интерьер Toyota Harrier

Напомним, актуальный Toyota Harrier четвертого поколения дебютировал еще в 2020 году. Перейдя на новую модульную платформу TNGA-K, кроссовер получил полностью независимую подвеску (спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажку) и вырос в габаритах, став на 15 мм длиннее (4740 мм), на 20 мм шире (1855 мм) и на 30 мм ниже (1660 мм) предшественника.

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Источник: Автоновости дня