Мотоциклы напрокат? Завтра это может стать реальностью

Лобарев: Рынок аренды автомобилей и мотоциклов поможет развитию «бесшовного туризма»

Более 500 тыс. мототуристов поддержали идею развития проката мотоциклов в России.

С такой инициативой к представителям арендных компаний обратились члены мотосообщества на круглом столе в Московской торгово-промышленной палате (МТПП), организованном с участием Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Мероприятие было посвящено аренде транспортных средств для туризма.

Круглый стол «Аренда транспортных средств- новые горизонты для путешествий и туризма».

Сергей Лобарев, глава ассоциации ОААК, руководитель комитета МТПП:

– На стратегической сессии мы обсуждали широкий круг вопросов, касающихся роли и перспектив рынка аренды транспортных средств в России, с акцентом на аренду для путешествий.

На мероприятии в Московской торгово-промышленной палате, организованном комитетом по вопросам развития устойчивых транспортных систем, мотосообщество выступило с важным запросом. Сотни тысяч мототуристов просят бизнес предоставить возможность аренды мотоциклов, а также направили обращение в Минтранс с предложением пересмотреть тарифы на платных дорогах для байкеров.

Ассоциация поддержит мотосообщество в этом вопросе и будет создавать условия, чтобы сделать путешествия на мотоциклах более доступными и комфортными.

Издательство «За рулем» всегда активно поддерживает инициативы, направленные на развитие автотуризма и караванинга в России.

Степан Кузьменко, замгенерального директора издательства «За рулем»:

– Если 23 года назад мы ехали по дороге из Москвы во Владивосток на европейских автомобилях, собранных в России, ночуя в вагончиках рабочих «Автодора» и в ж/д вагонах, то теперь во многих из этих точек по маршруту можно арендовать автомобиль и продолжить поездку, настолько улучшилась инфраструктура вдоль основных наших трасс.

Развитие рынка аренды автомобилей и мотоциклов – важный шаг к упрощению путешествий по стране и созданию удобных условий для всех туристов.

Мы, со своей стороны, готовы содействовать внедрению новых решений в сфере автотуризма и по мере сил поддерживать взаимодействие между мотосообществом, государственными органами и бизнесом для создания комфортных условий для путешественников.

Советник руководителя объединения «МотоРоссия» Олеся Протасова считает, что мотосообщества, насчитывающие более 2,5 млн человек в России, сегодня сталкиваются с нехваткой поддержки и проблемами обеспечения безопасности на дорогах. Она отметила, что аренда мотоциклов могла бы стать важным шагом в развитии мототуризма.

Однако существует ряд препятствий, включая законодательные. Например, отсутствие полисов каско и расширенного ОСАГО для мотоциклистов. На данный момент арендовать мотоцикл можно только у частных лиц, что создает риски для туристов. По сути, мотоциклист отправляется в путь на свой страх и риск, без всяких гарантий поддержки.

В рамках Концепции развития автомобильного туризма в России поставлена цель – увеличить количество турпоездок на частном транспорте с 27 до 47 млн к 2030 году. Для жителей Московского региона путешествие на собственных автомобилях в такие регионы, как Алтай, Дальний Восток и Байкал, требует значительных затрат времени.

Решением может стать аренда автомобиля после перелета до ближайшего населенного пункта, но на данный момент мало компаний предлагают услуги аренды краткосрочного использования с гарантированным сервисом и безопасностью.

Между тем, компании, занимающиеся арендой транспорта, заинтересовало перспективное направление деятельности (аренда мототехники). Но вопросы со страхованием мотоциклов следует начать решать со страховыми компаниями.

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Источник, фото: использованы материалы Союза «Московская ТПП»