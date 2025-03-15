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О том, что будет такой кроссовер, мы узнали только благодаря ДТП

Genesis расширяет свой модельный ряд и запускает электрический кроссовер GV90

Первые шпионские фотографии Genesis GV90 были сделаны после того, как водитель попал в аварию, оказавшись в кювете вместе с прототипом во время тест-драйвов на Крайнем Севере.

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Genesis GV90
Genesis GV90

Вызванный на место происшествия для буксировки автомобиль VW Amarok оказался бессилен, вытащить кроссовер из канавы удалось только с помощью экскаватора.

Хотя прототип GV90 все еще был сильно замаскирован, кое-что все же можно разглядеть. Особенно привлекли внимание узкие светодиодные дневные ходовые огни, сплошные световые полосы сзади и боковые указатели поворота, которые во многом напоминают концепт Neolun. Однако цифровые наружные зеркала (как в концепте) были заменены на классические.

Genesis GV90
Genesis GV90

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Неожиданный инцидент во время тест-драйва позволил впервые заглянуть в салон. Сзади четырехместная конфигурация с двумя роскошными отдельными сиденьями во втором ряду, что указывает на дорогую комплектацию. В Азии, а особенно в Китае, такие варианты размещения сидений для автомобилей с шоферами пользуются большим спросом.

Genesis GV90
Genesis GV90

Официальных технических данных пока нет, но эксперты ожидают мощность от 400 до 600 л.с., что поставило бы GV90 в один ряд с BMW iX M60 (619 л.с.) или Mercedes EQS 580 4-Matic (544 л.с.).

Презентация Genesis GV90 ожидается в 2025 году, а выход на рынок запланирован на 2026 год. Позднее эта модель будет представлена и в Европе.

Цена GV90, скорее всего, составит от 80 000 до 120 000 евро в зависимости от комплектации и двигателя.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 7
15.03.2025 
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