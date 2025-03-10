Что важно учесть при покупке подержанного автомобиля? Советы эксперта

Матвеев: если перед покупкой б/у авто мотор помыли, от сделки лучше отказаться

При покупке подержанного автомобиля важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы избежать неприятных сюрпризов и обеспечить безопасность сделки.

Первое – следует осознать, что подержанные автомобили всегда требуют вложений. Мало купить машину, нужно ее еще и обслужить.

Нужно прицениться к рынку запчастей, начиная с ходовой (по подвеске, обычное ТО), и к тому, с чем вы можете столкнуться на пробеге 100-200 тыс. км (либо замена ремня ГРМ, либо цепи) обратил внимание наш эксперт.

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом):

– Изучите фотографии (поищите «рыжики») и сразу задайте вопросы владельцу о возможных гнилых порогах, подкрылках.

Если есть повреждения задних крыльев или лонжеронов, такие машины лучше не брать.

Обратите внимание на количество владельцев и пробег. Если в объявлении указано 100 км пробега при 3 и более владельцах, значит пробег скручен. Это легко проверить, изучив оплетку руля. Если она истерта, опытный автомобилист сразу поймет, что пробег скручен.

Первый хозяин на автомобиле проезжает, в среднем, 80 тыс. км, второй еще +/- 50 (до капитального ремонта). Третий хозяин ездит максимум 30 тыс. км, немного ремонтирует автомобиль и начинает его продавать. В объявлении при этом указано: третий хозяин по ПТС, пробег 160 тыс. км., авто в идеальном состоянии, сел и поехал. Такого быть не может!

Уточните тип двигателя и коробки передач. V-образные двигатели более надежны, а механическая коробка передач – самая долговечная.

Не забудьте проверить историю автомобиля через автотеку (около 300 руб.), чтобы сопоставить информацию с объявлением. Например, если машина 2015 года была продана с пробегом 100 тыс. км, а через 5 лет пробег второй владельца составляет 120 тыс. км, вероятно, пробег был скручен.

На этапе визуального осмотра эксперт советует обратить внимание на пороги и нижнюю часть дверей на наличие коррозии.

Автомобилю может быть 5 лет, но он эксплуатировался при таких условиях, что все уже гнилое (такими могут быть машины из Москвы, Питера и областей, где реагенты “сжигают” авто за 7 лет до открытых дыр, сквозной коррозии).

Если перед покупкой двигатель был помыт, лучше отказаться от сделки – это может указывать на попытку скрыть потеки масла и проблемы с проводкой.