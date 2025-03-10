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Нива Спорт и Нива Бронто получат собственные цвета кузова

«Вис-Авто» перезапустила окрасочный комплекс АВТОВАЗа, простаивавший с 2016 года

Компания «Вис-Авто», с лета 2024 года занимающая площади Опытно-промышленного производства в Тольятти, перезапустила находящийся там окрасочный комплекс. Этот комплекс, более 20 лет назад оснащенный немецкой компанией Eisenmann, находился в простое с 2016 года.

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Теперь же у «дочки» АВТОВАЗа на него серьезные планы. «ВИС-Авто» производит полурамные пикапы на базе Гранты и Нивы и внедорожную Ниву Бронто, а в скором времени планирует приступить к сварке кузовов Niva Sport. Благодаря перезапущенному окрасочному комплексу кузова всех этих модификаций получат оригинальную цветовую гамму.

Сейчас в реконструированном цехе окраски идет процесс отладки. На данный момент можно окрашивать по три кузова в день. От основной заводской технологии отличие только одно: шовную мастику (ПШМ) тут накладывают на катафорезный грунт, тогда как на основных мощностях АВТОВАЗа мастика наносится на более позднем этапе, на полностью загрунтованный кузов.

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В первую очередь кузова на «ВИС-Авто» начали окрашивать в самый популярный и бюджетный белый цвет, но планируется расширение гаммы, причем от заводских цветов палитра будет полностью отличаться, сообщает корпоративный канал «На заводе». На полную мощность, позволяющую окрашивать 4 кузова в час, комплекс будет выведен к лету. Помимо окраски модернизируют сварку – увеличивается скорость процессов, осваивается лазерная сварка. В ближайшее время производительность «ВИС-Авто» должна вырасти с 28 до 50 автомобилей в день.

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Источник: На заводе, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
10.03.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+60