В этой стране жестче экзамен на сдачу прав, но они действуют и в России

Юрист Воропаев рассказал об упрощенной схеме получения прав в других странах

Белорусское водительское удостоверение дает право управления транспортным средством и в России. Также россиянин может получить права и в других странах. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Получить права в Белоруссии совсем непросто. Во-первых, процедура жестче, во-вторых, правила дорожного движения более подробные. Зато с белорусскими правами можно управлять автомобилем в России, менять их необязательно», – уточняет эксперт.

По словам Воропаева, россияне едут в Грузию, Армению или Таиланд, а затем меняют выданные там права на российские. Не сдавшие экзамен на получение прав в РФ используют лазейкой в законе «О безопасности дорожного движения».

«Поправка в документе вступит в силу в апреле. Она гласит, что водительское удостоверение другого государства смогут поменять на российское при обращении. Это выглядит действительно как выход, ведь после трех неудачных попыток сдать экзамен приходится ждать шесть месяцев», – объясняет юрист.

Можно съездить в Грузию для получения водительского удостоверения, по отзывам автовладельцев, там процедура проще: все машины новые, инспектор не имеет права разговаривать с экзаменуемым, поэтому возможность «завалить» ученика сведен к нулю, а маршрут поездки по городу заранее известен.

К тому же, в Грузии не требуют документы об окончании автошколы, нужна только медсправка и квитанция об уплате госпошлины. Экзамен проходит в три этапа: теория, площадка, город. Сложнее получить права в Армении – там нужны документы об окончании автошколы и вид на жительство. С Белоруссией, Киргизией и Казахстаном будет еще сложнее, подчеркивает Воропаев.

При получении водительского удостоверения в Киргизии действуют послабления в законе «О безопасности дорожного движения».

«Во время замены прав на российские водителю следует сдать теорию на соответствующую категорию и получить медицинскую справку. Вождение сдавать не нужно. Самое главное, что не нужно обучаться в автошколе в течение двух месяцев», – отмечает эксперт.

Такие правила действуют для категорий А, В, М, то есть для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. При сдаче экзамена на вождение автобуса или большегруза нужно обязательно пройти обучение в автошколе, а потом сдать полноценный экзамен, резюмирует Воропаев.

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Источник: 360.ru