Легенда итальянского автоконцерна возродится в новом дизайне и с мощным мотором

Audi планирует к 2027 году воскресить легендарный R8 с мотором от Lamborghini

Автопроизводитель Audi намерен вернуть в линейку легендарную модель R8, планируется сделать суперкар одним из самых мощных в истории бренда. Новая генерация получит подключаемую гибридную систему, а за основу возьмут двигатель Lamborghini Temerario.

Работа по проектированию суперкара уже запущена, дебют модели состоится в конце 2027 года. Temerario оснастят 8-цилиндровым мотором объемом 4,0 литра и тремя электродвигателями, совокупной мощностью 920 л.с. Суперкар Audi получит собственный дизайн кузова, архитектуру салона, причем модель будет позиционироваться как более доступная и практичная.

Отмечается, что название суперкара может измениться, по предварительным данным, на рынке он появится как R8 e-tron. Такой «заряженный» суперкар станет самой мощной и быстрой моделью Audi – всего за 3 секунды он сможет разогнаться до 100 км/ч. Не исключено, что специально для участия в гонках на выносливость разработают и трековый вариант суперкара.

Audi R8

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autocar.co.uk