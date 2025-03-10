#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Audi R8
10 марта
Легенда итальянского автоконцерна возродится в новом дизайне и с мощным мотором
Audi планирует к 2027 году воскресить...
Hyundai Celesta
10 марта
В Россию привезли большой и доступный седан Hyundai с АКП
В России появились в продаже седаны Hyundai...
Крупный автодилер выпустит в России свой «народный» автомобиль
10 марта
Крупный автодилер выпустит в России свой «народный» автомобиль
Автодилер «Рольф» запустит производство...

В Россию привезли большой и доступный седан Hyundai с АКП

В России появились в продаже седаны Hyundai Celesta по цене от 1,6 млн рублей

В Россию продолжают поставлять созданные на базе популярного у нас Solaris седаны Hyundai Celesta китайского производства по цене от 1 620 000 рублей. Hyundai Celesta немного больше Solaris, ее размеры 4510х1765х1470 мм при колесной базе 2650 мм.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Hyundai Celesta оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором Gamma мощностью 123 л. с., АКП6. Привод передний.

Hyundai Celesta
Hyundai Celesta

Рекомендуем
Большой тест недорогих кроссоверов — белорусская сборка против китайской

У автомобиля 15-дюймовые литые диски, кондиционер, система стабилизации и другое. За 1 620 000 рублей белый автомобиль продает дилер в Санкт-Петербурге.

Аналогичный автомобиль с тем же оснащением за 2 250 000 рублей продается у дилера в Симферополе, на машину готовы дать скидку в 100 тыс. рублей. Однако условия дисконта в объявлении не указаны.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

Hyundai Celesta
Hyundai Celesta
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
10.03.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0