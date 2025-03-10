В Россию привезли большой и доступный седан Hyundai с АКП

В России появились в продаже седаны Hyundai Celesta по цене от 1,6 млн рублей

В Россию продолжают поставлять созданные на базе популярного у нас Solaris седаны Hyundai Celesta китайского производства по цене от 1 620 000 рублей. Hyundai Celesta немного больше Solaris, ее размеры 4510х1765х1470 мм при колесной базе 2650 мм.

Hyundai Celesta оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором Gamma мощностью 123 л. с., АКП6. Привод передний.

Hyundai Celesta

У автомобиля 15-дюймовые литые диски, кондиционер, система стабилизации и другое. За 1 620 000 рублей белый автомобиль продает дилер в Санкт-Петербурге.

Аналогичный автомобиль с тем же оснащением за 2 250 000 рублей продается у дилера в Симферополе, на машину готовы дать скидку в 100 тыс. рублей. Однако условия дисконта в объявлении не указаны.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

Hyundai Celesta

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»