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6 подушек безопасности и кузов из высокопрочной стали — дебют нового кроссовера

Bestune презентовал новый электрокроссовер Yueyi 03 по цене от 1,198 млн рублей

Бренд Bestune представил новый электрокроссовер Yueyi 03, модель уже доступна для предварительного заказа в Китае, а старт продаж запланирован на конец марта. Цены на модель варьируются от 97 900 до 127 900 юаней (от 1,198 до 1,554 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Благодаря визуальной игре света и тени, восприятие Yueyi 03 меняется в зависимости от освещения. На презентации показали кроссовер в нежно-розовом цвете сакуры – Flowing Cherry Pink. На выбор покупателей пять цветовых решений кузова.

Bestune Yueyi 03
Bestune Yueyi 03
«Один из важнейших параметров для любого электромобиля — аэродинамика. Кузов Bestune Yueyi 03 отличается низким коэффициентом лобового сопротивления, который составляет 0,248 Cd. Как следствие, модель отличается внушительным запасом хода – 565 км. Помимо аэродинамики этому способствует высокая экономичность. На 100 км пути Yueyi 03 потребляет всего 11,8 кВт·ч, что является одним из самых низких показателей в классе», – уточнили в пресс-службе.

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Еще одним преимуществом кроссовера является быстрая зарядка: запас хода на 120 км можно восполнить всего за 10 минут. Bestune Yueyi 03 построен на модульной платформе FME, она обеспечивает высокий комфорт в движении и оптимальные габариты. В длину электрокроссовер составляет 4450 мм, ширина – 1860 мм, а размер колесной базы – 2750 мм. Внутреннее пространство салона предусматривает 22 отсека для хранения предметов. Объем багажного отделения в 381 л открывает дополнительные возможности для путешествий.

Bestune Yueyi 03
Bestune Yueyi 03

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В списке опция заявлены: эргономичные кресла с вентиляцией, система кругового обзора с функцией прозрачного шасси, различные цифровые помощники и ассистенты. Bestune Yueyi 03 получил поддержку искусственного интеллекта от компании DeepSeek, благодаря которой улучшены функции голосового помощника.

Yueyi 03 оснащен шестью подушками безопасности, а кузов модели на 75% состоит из высокопрочной стали. Аккумуляторные батареи усиленной конструкции эффективно противостоят механическим воздействиям.

Bestune Yueyi 03
Bestune Yueyi 03
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Источник: пресс-служба Bestune

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Светлана Тарасенко
Фото:Bestune
Количество просмотров 6
10.03.2025 
Фото:Bestune
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