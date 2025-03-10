6 подушек безопасности и кузов из высокопрочной стали — дебют нового кроссовера

Bestune презентовал новый электрокроссовер Yueyi 03 по цене от 1,198 млн рублей

Бренд Bestune представил новый электрокроссовер Yueyi 03, модель уже доступна для предварительного заказа в Китае, а старт продаж запланирован на конец марта. Цены на модель варьируются от 97 900 до 127 900 юаней (от 1,198 до 1,554 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Благодаря визуальной игре света и тени, восприятие Yueyi 03 меняется в зависимости от освещения. На презентации показали кроссовер в нежно-розовом цвете сакуры – Flowing Cherry Pink. На выбор покупателей пять цветовых решений кузова.

Bestune Yueyi 03

«Один из важнейших параметров для любого электромобиля — аэродинамика. Кузов Bestune Yueyi 03 отличается низким коэффициентом лобового сопротивления, который составляет 0,248 Cd. Как следствие, модель отличается внушительным запасом хода – 565 км. Помимо аэродинамики этому способствует высокая экономичность. На 100 км пути Yueyi 03 потребляет всего 11,8 кВт·ч, что является одним из самых низких показателей в классе», – уточнили в пресс-службе.

Еще одним преимуществом кроссовера является быстрая зарядка: запас хода на 120 км можно восполнить всего за 10 минут. Bestune Yueyi 03 построен на модульной платформе FME, она обеспечивает высокий комфорт в движении и оптимальные габариты. В длину электрокроссовер составляет 4450 мм, ширина – 1860 мм, а размер колесной базы – 2750 мм. Внутреннее пространство салона предусматривает 22 отсека для хранения предметов. Объем багажного отделения в 381 л открывает дополнительные возможности для путешествий.

Bestune Yueyi 03

В списке опция заявлены: эргономичные кресла с вентиляцией, система кругового обзора с функцией прозрачного шасси, различные цифровые помощники и ассистенты. Bestune Yueyi 03 получил поддержку искусственного интеллекта от компании DeepSeek, благодаря которой улучшены функции голосового помощника.

Yueyi 03 оснащен шестью подушками безопасности, а кузов модели на 75% состоит из высокопрочной стали. Аккумуляторные батареи усиленной конструкции эффективно противостоят механическим воздействиям.

Bestune Yueyi 03

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба Bestune