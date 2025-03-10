Популярный семейный «японец» заметно подешевел: известны цены

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Nissan X-Trail по цене от ₽3,25 млн

Кроссоверы Nissan X-Trail 4-го поколения продаются в РФ как из наличия, так и под заказ по цене от 3 250 000 рублей. В феврале стоимость аналогичных автомобилей начиналась от 3,6 млн рублей.

Nissan X-Trail

За 3 250 000 рублей кроссовер готова привезти под заказ компания из Иркутска. Автомобиль в комплектации Supreme, включающей кожаный салон, панорамную крышу с люком, мультируль, обогрев сидений и зеркал, бесключевой доступ. Два электромотора этого гибрида общей мощностью 340 л.с. обеспечивают движение, а 1,5-литровый турбомотор на 144 л.с. работает как генератор. Привод полный.

Интерьер Nissan X-Trail

Московская фирма привезет кроссовер под заказ по цене от 3 277 500 рублей, а в Новосибирске или Хабаровске его стоимость выше на 100–150 тысяч рублей.

В Краснодаре за аналогичный кроссовер из наличия просят от 3 760 000 рублей, в Новосибирске – 3 790 000 рублей, в Москве – от 3 850 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

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Источник: Автоновости дня