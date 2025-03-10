Популярный семейный «японец» заметно подешевел: известны цены

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Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Nissan X-Trail по цене от ₽3,25 млн

Кроссоверы Nissan X-Trail 4-го поколения продаются в РФ как из наличия, так и под заказ по цене от 3 250 000 рублей. В феврале стоимость аналогичных автомобилей начиналась от 3,6 млн рублей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

За 3 250 000 рублей кроссовер готова привезти под заказ компания из Иркутска. Автомобиль в комплектации Supreme, включающей кожаный салон, панорамную крышу с люком, мультируль, обогрев сидений и зеркал, бесключевой доступ. Два электромотора этого гибрида общей мощностью 340 л.с. обеспечивают движение, а 1,5-литровый турбомотор на 144 л.с. работает как генератор. Привод полный.

Интерьер Nissan X-Trail
Интерьер Nissan X-Trail

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Московская фирма привезет кроссовер под заказ по цене от 3 277 500 рублей, а в Новосибирске или Хабаровске его стоимость выше на 100–150 тысяч рублей.

В Краснодаре за аналогичный кроссовер из наличия просят от 3 760 000 рублей, в Новосибирске – 3 790 000 рублей, в Москве – от 3 850 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 10
10.03.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5