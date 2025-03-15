Обновленный флагман BMW приблизят к стилистике Neue Klasse

Прототип обновленного BMW 7-й серии выехал на тесты в камуфляже

Флагманский седан немецкого автопроизводителя BMW 7-Series готовится к обновлению, которое получит элементы нового дизайна Neue Klasse.

Прототип обновленной модели был замечен на тестах, и хотя автомобиль скрыт под плотным камуфляжем, уже можно предположить, что изменения будут точечными.

Обновленный седан сохранит свою отличительную черту – большую решетку радиатора и разделенные фары, но эти элементы могут быть переработаны в духе новых автомобилей BMW.

Влияние нового языка дизайна Neue Klasse будет заметным, но, по всей видимости, не радикальным. Ожидается, что горизонтально ориентированные решетки радиатора, могут обозначать новое направление в дизайне, схожее с тем, что мы видели на спортивных моделях BMW, таких как M4 и M5.

BMW продолжит развивать техническую начинку 7-Series, учитывая конкуренцию с такими моделями, как Mercedes S-класса. Внутри седан, скорее всего, получит дополнительное оснащение, такое как проекционный дисплей, который будет заимствован у нового электрокроссовера iX3. Это дополнение, наряду с уже доступной системой помощи водителю 3-го уровня и опциональным 31-дюймовым задним дисплеем, укрепит позиции 7-Series на рынке.

Первые результаты мы увидим в начале следующего года, когда BMW представит обновленный седан, как модель 2027 года.

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Источник, фото: Carscoops