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Реклама на знаках и указателях — вне закона

Росстандарт ввел запрет рекламы мотелей, гостиниц и кемпингов на указателях

В базе Росстандарта появилась новая версия ГОСТ 52290-2024, описывающего требования к конструкции, цвету и покрытию дорожных знаков. Стандарт вводится в действие с 2026 года – тогда его соблюдение станет обязательным на всех уровнях. Но уже сейчас региональные власти могут применять его взамен прежнего ГОСТ 52229-2004, сообщает источник. Фактически это еще один шаг по сокращению инфошума на дорогах.

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Главное изменение касается информационных щитов на зеленом, белом и синем фоне, указывающим направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам – это знаки 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1. Отныне на таких указателях запрещается наносить информацию о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания. При этом сохраняется разрешение об указании направлений проезда к музеям, памятникам, бассейнам и ипподромам.

Одно из предположений о причинах запрета: конфликт интересов, поскольку частный бизнес часто рекламируется за счет бюджета
Одно из предположений о причинах запрета: конфликт интересов, поскольку частный бизнес часто рекламируется за счет бюджета

Причины введения ограничений разработчиком не указываются. Мнения опрошенных изданием экспертов разделились: кто-то считает, что коммерческая информация на указателях действительно лишняя – она отвлекает водителей, а сведения такого характера можно найти в навигаторе. Кто-то, напротив, уверен, что в канве развития внутреннего туризма начинание несвоевременное – путешествующим автомобилистам нужно давать максимум информации.

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Отметим, что соответствие знаков и разметки стандартам проверяет ГИБДД. Если есть нарушения, дорожная организация может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей. А сейчас Госдума планирует повысить штраф до миллиона рублей, и законопроект уже прошел первое чтение.

Источник: Коммерсант

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Фото:ТАСС/ Виктор Клюшкин
11.03.2025 
Фото:ТАСС/ Виктор Клюшкин
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