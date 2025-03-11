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Мощный внедорожник с большим багажником готовится к старту продаж

В Сети появились фото обновленного Haval H5 – известна дата старта продаж в КНР

Продажи модернизированного внедорожника Haval H5 2025 модельного года стартуют на рынке Китая 13 марта текущего года. О выходе обновленного SUV сообщили китайские СМИ.

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Отличительной особенностью обновленной версии стало полностью черное оформление экстерьера, включая радиаторную решетку и колесные диски. Также в оснащение модели включены боковые подножки, подогрев сидений и электропривод задней двери.

Силовой агрегат Haval H5 включает турбированный двигатель объемом 2,0 л мощностью 160 кВт для бензиновых версий и 120 кВт для дизельных. Автомобиль построен на несущей раме с независимой передней подвеской и многорычажной задней, благодаря этому обеспечивается высокий уровень комфорта и управляемости.

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На текущем этапе нет подробной информации о технических характеристиках. Текущая версия Haval H5 продается в Китае по цене от 122 до 157 тыс. юаней (примерно от 1,4 до 1,8 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Он представляет собой полноразмерный SUV с габаритами 5190/1905/1835 мм и размером колесной базы в 3140 мм. В списке оснащения внедорожника заявлен также сверхдлинный алюминиевый багажник.

Haval H5
Haval H5
Haval H5
Haval H5
Haval H5

Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 24
11.03.2025 
Фото:Haval
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