BMW X5 и X6 калининградской сборки вышли в продажу: известны цены

В Калининграде завод «Автотор» возобновил производство кроссоверов BMW X5 и X6

Партия из нескольких десятков автомобилей BMW X5 и X6 была собрана на заводе «Автотор» в Калининграде. Уточняется, что авто собрали из машинокомплектов, которые оставались на предприятии после ухода бренда в 2022 году.

На заводе собрали дорестайлинговые BMW X5 и X6. При этом в ПТС автомобилей указан 2025 год выпуска.

Комплектации кроссоверов богатые. Они оснащены дизельным двигателем объемом 3.0 литра и мощностью 286 л.с., АКП 8. Привод полный.

BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Edition стоит 13,1 млн рублей. BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro доступен за 13,4 млн рублей, BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro предлагается за 14,5 млн рублей.

Источник: АвтоРЕВИЗОРРО