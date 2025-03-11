BMW X5 и X6 калининградской сборки вышли в продажу: известны цены
В Калининграде завод «Автотор» возобновил производство кроссоверов BMW X5 и X6
Партия из нескольких десятков автомобилей BMW X5 и X6 была собрана на заводе «Автотор» в Калининграде. Уточняется, что авто собрали из машинокомплектов, которые оставались на предприятии после ухода бренда в 2022 году.
На заводе собрали дорестайлинговые BMW X5 и X6. При этом в ПТС автомобилей указан 2025 год выпуска.
Комплектации кроссоверов богатые. Они оснащены дизельным двигателем объемом 3.0 литра и мощностью 286 л.с., АКП 8. Привод полный.
BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Edition стоит 13,1 млн рублей. BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro доступен за 13,4 млн рублей, BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro предлагается за 14,5 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.
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Источник: АвтоРЕВИЗОРРО
Фото:АвтоРЕВИЗЗОРО
19
11.03.2025
Фото:АвтоРЕВИЗЗОРО
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