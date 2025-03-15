Кругосветный путешественник на Lamborghini Urus прибыл в РФ (видео)

Автопутешественник Коннор на автомобиле Camperghini опубликовал видео из России

До России добрался путешественник и блогер по имени Коннор – американец из Колорадо, с 2023 года путешествующий по миру на тюнинговом Lamborghini Urus. Раньше эта машина принадлежала Роберту Херджавеку, главному инвестору телешоу SharkTank (аналог «Битвы стартапов»).

Коннор продал дом, купил Urus на аукционе Bring a Trailer и подготовил к путешествию с помощью немецкого тюнинг-ателье Delta 4x4. Машина превратилась в автодом, он же кемпер, и потому получила имя Camperghini. После этого Коннор отправился в кругосветку.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Американец по имени Коннор совершает кругосветное путешествие – и намедни он въехал в Россию. Продав дом, Коннор купил Lamborghini Urus (с пробегом 30 тысяч км) и превратил его в кемпер. Отсюда и название машины – Camperghini.

Россия – уже 32-я страна на пути американца. Если вдруг встретите его, спросите – может, какая помощь нужна. Удачи ему на наших дорогах и хорошего бензина!

К слову, Camperghini потребляет около 22 литров бензина на 100 км пути. Коннор ночует прямо в машине, готовит еду на свежем воздухе, освежается в водопадах или озерах и в шутку называет себя бомжом.

Раньше он работал в коммерческом строительстве, был успешен, получал удовольствие от работы, но всегда чувствовал, что чего-то не хватает. Потом расстался с девушкой, постарался загрузить себя новыми проектами, но понял, что это совсем не то – и пока молод, надо путешествовать. Из каждой страны Коннор публикует видеонарезку – предыдущая посвящалась Белоруссии, а новая – из России.

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Источник: Максим Кадаков, Connor Camperghini, Onliner, Motor