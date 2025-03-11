Самый надежный автомобиль в России заметно подешевел

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Subaru Forester по цене от ₽3 млн

Популярный кроссовер Subaru Forester продолжают привозить в РФ по параллельному импорту, цены сейчас начинаются от 2 890 000 рублей. Ранее цена кроссовера начиналась от 3 млн рублей.

За столько автомобиль привезет компания из Иркутска. Он будет оснащен 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, вариатором и полным приводом. При этом уточняется, что машина праворульная, а ее комплектация не богатая.

Subaru Forester

Аналогичный автомобиль за 3 500 000 рублей готова привезти компания из Южно-Сахалинска, а фирма из Владивостока доставит кроссовер за 3 560 000 рублей. Но этот автомобиль будет с 2,0-литровым атмосферным мотором на 150 л. с.

Компания из Новосибирска готова привезти под заказ леворульный Subaru Forester за 3 700 000 рублей. Он будет со 150-сильным двигателем, но в богатой комплектации: современная мультимедиа, кожаный салон.

Subaru Forester

Из наличия новые Forester дешевле всего продают в Хабаровске и Владивостоке. 177-сильные автомобили стоят 3 800 000 и 3 820 000 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что Subaru Forester, согласно итогам ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России», получил почетное звание самого надежного нового автомобиля на рынке РФ среди всех представленных в РФ марок с учетом, в том числе, параимпорта.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

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Источник: «Автоновости дня»