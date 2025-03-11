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Самый надежный автомобиль в России заметно подешевел

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Subaru Forester по цене от ₽3 млн

Популярный кроссовер Subaru Forester продолжают привозить в РФ по параллельному импорту, цены сейчас начинаются от 2 890 000 рублей. Ранее цена кроссовера начиналась от 3 млн рублей.

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За столько автомобиль привезет компания из Иркутска. Он будет оснащен 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, вариатором и полным приводом. При этом уточняется, что машина праворульная, а ее комплектация не богатая.

Subaru Forester
Subaru Forester

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Аналогичный автомобиль за 3 500 000 рублей готова привезти компания из Южно-Сахалинска, а фирма из Владивостока доставит кроссовер за 3 560 000 рублей. Но этот автомобиль будет с 2,0-литровым атмосферным мотором на 150 л. с.

Компания из Новосибирска готова привезти под заказ леворульный Subaru Forester за 3 700 000 рублей. Он будет со 150-сильным двигателем, но в богатой комплектации: современная мультимедиа, кожаный салон.

Subaru Forester
Subaru Forester

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Из наличия новые Forester дешевле всего продают в Хабаровске и Владивостоке. 177-сильные автомобили стоят 3 800 000 и 3 820 000 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что Subaru Forester, согласно итогам ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России», получил почетное звание самого надежного нового автомобиля на рынке РФ среди всех представленных в РФ марок с учетом, в том числе, параимпорта.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru
11.03.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21