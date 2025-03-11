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Стало известно, почему бизнес не инвестирует в развитие электротранспорта в России
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Стало известно, почему бизнес не инвестирует в развитие электротранспорта в России

Эксперт Рязанов назвал условия для успешного развития сегмента электрокаров в РФ

Для развития сферы электротранспорта в России необходимо государственное программное и системное финансирование зарядной инфраструктуры. Для роста рынка EV это условие является критически важным, без соответствующей инфраструктуры спрос на электрокары будет низким, даже при доступных ценах. Таким мнением с «За рулем» поделился директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин.

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Мнение эксперта

Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис ТК»

– В текущих условиях финансовые вложения по данному направлению крайне ограничены. В 2023/2024 годах значительно урезали бюджет по основным статьям, связанным с развитием дорожно-инфраструктурных проектов в России, поэтому говорить о развитии электротранспорта в ближайшей перспективе не приходится. Чтобы построить в ближайшие годы необходимую инфраструктуру для электротранспорта в РФ, нет ни соответствующих условий, ни возможностей.

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По мнению Разина, развитием инфраструктуры для электрокаров, в первую очередь, должно заниматься государство. Бизнес не готов на масштабные инвестиции в эту сферу в условиях текущих рисков, тем более что такие инфраструктурные инвестиции, как правило, имеют длительный срок окупаемости, отмечает Разин.

«Самая действенная и ощутимая поддержка покупателей электромобилей – это скидка, кэшбек, программа компенсации, субсидии со стороны государства, региональных и муниципальных властей. Также возможна отмена НДС, транспортного налога. До тех пор, пока преференции не сделают покупку электромобилей привлекательной для покупателя, говорить о даже зарождении хоть какого-то рынка в стране не приходится», – перечисляет эксперт.

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На конец 2024 года в России возведено всего 5000 зарядных станций, для сравнения: в Евросоюзе их порядка 500 тысяч, а без их массового строительства рост EV невозможен. К тому же необходимы экологические нормы по аналогии с Euro 7, льготы для EV и инвестиции в инфраструктуру, иначе драйвера «зеленого» перехода и роста рынка электрокаров в России не предвидится, подытожил Рязанов.

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
11.03.2025 
Фото:Unsplash
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