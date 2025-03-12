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На отдых в лучших бухтах морского курорта теперь можно долететь прямым рейсом

Аэрофлот: с 22 марта из Пулково начнутся прямые рейсы на курорт Санья в Китае

Аэрофлот откроет прямое авиасообщение из Санкт-Петербурга на китайский курорт Санья, расположенный на китайском острове Хайнань. О прямых рейсах из Пулково с 22 марта текущего года рассказали в пресс-службе аэропорта.

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Рейсы будут выполняться по субботам, а с 1 апреля добавят еще один еженедельный рейс с вылетом из Северной столицы по средам и обратно по вторникам. Продажи билетов на самолет уже стартовали.

Отмечается, что на воздушных линиях задействуют самолеты Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и эконом. В пресс-службе Аэрофлота подчеркнули, что открытие рейсов из Петербурга на остров Хайнань реализовано в рамках расширения программы прямых полетов на китайский курорт Санья. Аналогичные прямые рейсы запустят из Казани и Уфы.

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Таким образом, для российских туристов будут доступны прямые вылеты на Хайнань из девяти городов России: Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Согласно данным авиаперевозчика, за 2024 года авиакомпаниями Аэрофлот и «Россия» на рейсах в Санья и обратно перевезли более 210 тысяч пассажиров.

Источник: t.me/pulkovo_led

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 37
12.03.2025 
Фото:Wikimedia
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