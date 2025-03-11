АВТОВАЗ назвал срок выхода нового семейного минивэна

АВТОВАЗ планирует выпустить новый минивэн Lada на 5-7 мест в 2027 году

АВТОВАЗ намерен выпустить семейный минивэн под маркой Lada с салоном на 5 и 7 мест, рассказал вице-президент компании Сергей Громак.

Прототип Lada B-Van (кодовое название) презентовали в январе 2025 года в ходе рабочего визита Владимира Путина в Тольятти. Модель создана на основе модифицированной платформы Lada Vesta, а длина автомобиля составляет примерно 4,6 метра.

Сообщалось, что дизайн новинки будет утвержден в течение 1,5 месяцев, то есть в ближайшее время концепция внешности должна быть готова.

Евгений Шмелев, исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа, тогда сообщал, что новинку начнут выпускать в 2027 году.

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Источник: «Прайм»