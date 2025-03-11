Луганск и Краснодар связал автобусный маршрут

Новые автобусные рейсы запустили между Краснодарским краем и ЛНР

Новые автобусные рейсы были запущены между Краснодарским краем и Луганской Народной Республикой. Перевозки по межрегиональному маршруту «Краснодар – Луганск производят ежедневно два раза в день.

Автобус отправляется из Краснодара в 08:30 и 21:10, в Луганск он прибывает в 16:50 и 07:45 следующего дня. Предусмотрены остановки в Антраците и Красном Луче.

Обратно автобусы выезжают в 10:00 и 20:40. Время прибытия в Краснодар – 19:10 и 05:40 следующего дня.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

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Источник: пресс-служба Росавтотранса