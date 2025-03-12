#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Разработкой спецификации авто для такси может заняться рабочая комиссия
12 марта
Разработкой спецификации авто для такси может заняться рабочая комиссия
Представители сферы такси просят на год...
Интерьер Lynk&Co 900
12 марта
Турбодизель и инновационный аккумулятор — на рынок выходит 845-сильный кроссовер
Раскрыты подробности премиального...
Интерьер Skoda Octavia А7
12 марта
Хорошо знакомая Skoda вернулась на российский рынок по доступной цене
В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом...

Названы сроки появления УАЗ Патриот с автоматом

Спирин: УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач появится после 2025 года

Версия флагманского внедорожника УАЗ Патриот с автоматом остается в планах предприятия, но не является ближайшей перспективой, следует из нового интервью генерального директора Ульяновского автозавода Алексея Спирина. Презентация «автоматического» Патриота произойдет уже после запланированных обновлений модели, отметил глава предприятия.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Да, в планах действительно есть появление такого типа трансмиссии в модельной линейке автомобилей «УАЗ». (...) Но внедрение любого агрегата — это довольно длительный процесс, требующий скрупулезного подхода. Ведь подобрать трансмиссию, отвечающую определенным техническим характеристикам и компоновочным решениям — только полдела. Необходимо еще совместить агрегаты, адаптировать, протестировать, испытать, сертифицировать их, а на это нужно время. Сейчас мы полностью сконцентрированы в первую очередь на обновлении модельного ряда. К вопросу автоматической трансмиссии давайте вернемся позже, после запуска плановых обновлений 2025-го», – сказал Спирин.

Под плановыми обновлениями имеется в виду рестайлинг, который затронет внешность и салон, а также появление на Патриоте дизельного мотора, 6-ступенчатой МКП и электромеханической раздаточной коробки. Такие машины должны пойти в серию в конце осени 2025 года.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Что касается АКП, то тут ситуация развивается медленнее. Напомним, в конце 2010-х на Патриоты уже ставили автоматы – тогда это были французские Powerglide 6L50 – но таких машин выпустили совсем немного. Сейчас же речь идет о 6-ступенчатом агрегате разработки JAC, нынешнего партнера группы «Соллерс». В ноябре 2024 года стало известно, что первым такой автомат примерит на себя фургон Sollers Atlant, являющийся локализованной копией JAC Sunray. Независимые источники указывали, что для внедрения АКП на УАЗ Патриот конструкторам придется изменить штампованные элементы пола.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:УАЗ
Количество просмотров 9
12.03.2025 
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+12