Названы сроки появления УАЗ Патриот с автоматом

Спирин: УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач появится после 2025 года

Версия флагманского внедорожника УАЗ Патриот с автоматом остается в планах предприятия, но не является ближайшей перспективой, следует из нового интервью генерального директора Ульяновского автозавода Алексея Спирина. Презентация «автоматического» Патриота произойдет уже после запланированных обновлений модели, отметил глава предприятия.

«Да, в планах действительно есть появление такого типа трансмиссии в модельной линейке автомобилей «УАЗ». (...) Но внедрение любого агрегата — это довольно длительный процесс, требующий скрупулезного подхода. Ведь подобрать трансмиссию, отвечающую определенным техническим характеристикам и компоновочным решениям — только полдела. Необходимо еще совместить агрегаты, адаптировать, протестировать, испытать, сертифицировать их, а на это нужно время. Сейчас мы полностью сконцентрированы в первую очередь на обновлении модельного ряда. К вопросу автоматической трансмиссии давайте вернемся позже, после запуска плановых обновлений 2025-го», – сказал Спирин.

Под плановыми обновлениями имеется в виду рестайлинг, который затронет внешность и салон, а также появление на Патриоте дизельного мотора, 6-ступенчатой МКП и электромеханической раздаточной коробки. Такие машины должны пойти в серию в конце осени 2025 года.

Что касается АКП, то тут ситуация развивается медленнее. Напомним, в конце 2010-х на Патриоты уже ставили автоматы – тогда это были французские Powerglide 6L50 – но таких машин выпустили совсем немного. Сейчас же речь идет о 6-ступенчатом агрегате разработки JAC, нынешнего партнера группы «Соллерс». В ноябре 2024 года стало известно, что первым такой автомат примерит на себя фургон Sollers Atlant, являющийся локализованной копией JAC Sunray. Независимые источники указывали, что для внедрения АКП на УАЗ Патриот конструкторам придется изменить штампованные элементы пола.

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Источник: Известия