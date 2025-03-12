Тысячам автовладельцев придется поменять права в 2025 году – объясняем

Юрист Хаминский объяснил, кому из водителей потребуется замена прав в 2025 году

Автовладельцам с водительским удостоверением, срок действия которых истекал в 2022 году, необходимо в 2025 году заменить их. Об этом напомнил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист уточняет, что в соответствии с законом от 2022 года Правительство РФ подготовило постановление, в рамках которого действие водительских удостоверений продлевается на три года.

«В частности, на три года продлены российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022-2023 годах. В эти документы не нужно было вносить изменения. В 2023 году указанный период был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году. Таким образом, в 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году», – подчеркнул юрист.

Для того, чтобы определить дату замены водительского удостоверения, нужно отсчитать три года с предыдущей даты окончания действия прав, объясняет Хаминский.

«Например, если она была 1 июня 2022 года, документы на замену прав нужно будет подать до 1 июня 2025 года. Если срок действия прав истек 1 июня 2023 года, на замену водительского удостоверения нужно подать до 1 июня 2026 года. Двойного продления срока действия водительских удостоверений законом не предусмотрено», – уточнил юрист.

Ранее в Госавтоинспекции уточнили, что продление срока действия не требует внесения дополнительных изменений в водительское удостоверение.

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Источник: ria.ru