Автохламу здесь не место — в Индии решили извести старые машины

После 31 марта на бензоколонках Дели запретят заправлять авто старше 15 лет

После 31 марта автомобили старше 15 лет не смогут заправляться на городских бензоколонках столицы Индии Дели.

Эту меру, среди нескольких мер по контролю за загрязнением, обсуждал министр окружающей среды Дели Манджиндер Сирса на встрече с должностными лицами Департамента охраны окружающей среды в субботу. Специальная группа дорожной полиции будет выявлять такие транспортные средства.

Помимо ограничения поставок топлива для устаревших транспортных средств, Сирса объявил, что все высотные здания, отели и коммерческие комплексы в столице должны будут установить противосмоговые пушки для снижения уровня загрязнения воздуха.

В Дели насчитывается более 100 000 отслуживших свой срок транспортных средств. Бензиновым транспортным средствам старше 15 лет и дизельным транспортным средствам старше 10 лет запрещено ездить по городу в течение последних нескольких лет. Эти транспортные средства могут быть проданы в других городах после получения соответствующего сертификата.

Многие заправочные станции в Дели уже установили камеры с поддержкой искусственного интеллекта для проверки нарушений правил сертификата «Загрязнение под контролем» (PUC). Эти камеры в настоящее время обнаруживают транспортные средства, не имеющие сертификата PUC, и сотрудники заправочной станции отказывают водителям в заправке таких транспортных средств.

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Источник: indianexpress.com