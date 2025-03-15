Автохламу здесь не место — в Индии решили извести старые машины

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После 31 марта на бензоколонках Дели запретят заправлять авто старше 15 лет

После 31 марта автомобили старше 15 лет не смогут заправляться на городских бензоколонках столицы Индии Дели.

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Эту меру, среди нескольких мер по контролю за загрязнением, обсуждал министр окружающей среды Дели Манджиндер Сирса на встрече с должностными лицами Департамента охраны окружающей среды в субботу. Специальная группа дорожной полиции будет выявлять такие транспортные средства.

Помимо ограничения поставок топлива для устаревших транспортных средств, Сирса объявил, что все высотные здания, отели и коммерческие комплексы в столице должны будут установить противосмоговые пушки для снижения уровня загрязнения воздуха.

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В Дели насчитывается более 100 000 отслуживших свой срок транспортных средств. Бензиновым транспортным средствам старше 15 лет и дизельным транспортным средствам старше 10 лет запрещено ездить по городу в течение последних нескольких лет. Эти транспортные средства могут быть проданы в других городах после получения соответствующего сертификата.

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Многие заправочные станции в Дели уже установили камеры с поддержкой искусственного интеллекта для проверки нарушений правил сертификата «Загрязнение под контролем» (PUC). Эти камеры в настоящее время обнаруживают транспортные средства, не имеющие сертификата PUC, и сотрудники заправочной станции отказывают водителям в заправке таких транспортных средств.

Источник: indianexpress.com

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
15.03.2025 
Фото:Unsplash
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