В конкурентах у российских автомобилей на этом континенте — европейцы и китайцы

Ведущие игроки отечественного автопрома расширяют присутствие на рынке Африки

Автопром России активно наращивает свое присутствие на рынке Африки, ключевые игроки отечественной автомобильной промышленности ГАЗ, КАМАЗ и АВТОВАЗ в настоящее время успешно реализуют свои проекты в Марокко, Эфиопии и других странах африканского континента.

В частности, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) расширяет дилерскую сеть в Марокко – на текущий момент в этой стране функционируют уже 34 торговые площадки ГАЗ. КАМАЗ намерен экспортировать грузовики и автобусы, а также рассматривает варианты локализации производства.

АВТОВАЗ ведет переговоры с африканскими партнерами, в планах предприятия – расширение поставок автомобилей на континент. В частности, в Эфиопии может открыться производство Lada для поставок в Кению, Сомали и другие страны.

Автомобили российского производства привлекают покупателей на африканском рынке доступной ценой. В числе конкурентов — китайские, европейские и американские бренды.

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Источник: iz.ru