Новая разработка российских инженеров: самокат, синхронизированный с гаджетом

В России создали «умный» самокат для кикшеринга — заканчивается тестирование

Новый самокат собственной разработки презентовал в преддверии сезона кикшеринговый сервис Яндекс Go. У него усовершенствованная ходовая часть и функция автоматического старта аренды. Кроме того, новинка более безопасна, заверяют в компании.

Планируется заменить весь парк Яндекс Go в Москве в течение сезона на новые двухколесники. В настоящее время специалисты Яндекс Go завершают тестирование особого модуля, благодаря которому можно начинать поездку не доставая смартфон. Самокат оснастили специальной кнопкой, после нажатия на которую модуль в автоматическом режиме синхронизируется с гаджетом и сигнализирует самокату о старте.

Умный электросамокат от Яндекс Go

При помощи этой же кнопки можно завершать поездку или поставить ее на паузу. Еще один модуль призван отслеживать геолокацию устройства. Теперь модель сможет более точно определять границы зон с ограничениями скорости или запретом на поездки, подчеркивают в компании. Кроме того, самокат получил увеличенное переднее колесо и более удобную платформу с повышенной устойчивостью.

Умный электросамокат от Яндекс Go

Самокат стал легче на три килограмма, в числе других усовершенствований: ручки для переноски и боковые световые индикаторы, а также новый фонарь для ночных поездок и информационная табличка с основными правилами безопасности.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: auto.ru