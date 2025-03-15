Новая разработка российских инженеров: самокат, синхронизированный с гаджетом
Новый самокат собственной разработки презентовал в преддверии сезона кикшеринговый сервис Яндекс Go. У него усовершенствованная ходовая часть и функция автоматического старта аренды. Кроме того, новинка более безопасна, заверяют в компании.
Планируется заменить весь парк Яндекс Go в Москве в течение сезона на новые двухколесники. В настоящее время специалисты Яндекс Go завершают тестирование особого модуля, благодаря которому можно начинать поездку не доставая смартфон. Самокат оснастили специальной кнопкой, после нажатия на которую модуль в автоматическом режиме синхронизируется с гаджетом и сигнализирует самокату о старте.
При помощи этой же кнопки можно завершать поездку или поставить ее на паузу. Еще один модуль призван отслеживать геолокацию устройства. Теперь модель сможет более точно определять границы зон с ограничениями скорости или запретом на поездки, подчеркивают в компании. Кроме того, самокат получил увеличенное переднее колесо и более удобную платформу с повышенной устойчивостью.
Самокат стал легче на три килограмма, в числе других усовершенствований: ручки для переноски и боковые световые индикаторы, а также новый фонарь для ночных поездок и информационная табличка с основными правилами безопасности.
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Источник: auto.ru