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На авторынке набирает обороты маркетинговый ход — авто продают «по одной цене»
Скидки на Ford Mondeo достигают почти 400 тысяч...

На авторынке набирает обороты маркетинговый ход — авто продают «по одной цене»

Скидки на Ford Mondeo достигают почти 400 тысяч рублей – бонусом ТО на 3 года

Ford анонсировал значительные скидки почти на всю линейку Mondeo в Китае. В частности, сейчас большой Ford, оснащенный мотором мощностью 190 л.с. и 8-ступенчатой АКП, можно приобрести всего за 125,8 тыс. юаней (примерно 1,49 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Такой маркетинговый ход – всё по одной цене – набирает обороты на рынке КНР, покупателям предлагается Ford Mondeo с 1,5-литровым турбомотором со скидкой в 390 тыс. рублей, а конечная цена составляет 125,8 тыс. юаней (1,5 млн рублей).

Ford Mondeo
Ford Mondeo

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При покупке Mondeo с мотором объемом 2,0 л тоже действуют скидки и бонусы. Максимальная скидка достигает 8888 юаней (105 тыс. рублей), также действует скидка в 8200 юаней (почти 100 тыс. рублей) при условии оформления кредита. Причем в качестве бонуса предлагается три бесплатных ТО на протяжении трех лет.

Напомним, габариты Ford Mondeo составляют 4935/1875/1500 мм, размер колесной базы – 2945 мм. Этот очень просторный седан оснащен двигателем Ecoboost объемом 1,5 л мощностью 190 л.с., он сочетается с 8-ступенчатой АКП.

Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Интерьер Ford Mondeo

Источник: ixbt.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 28
12.03.2025 
Фото:Autohome
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Отзывы о Ford Mondeo (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Mondeo  2010
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.
Недостатки:
Клиренс
Комментарий:
Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!
+7