Семейный минивэн российской сборки продают с хорошей скидкой

В России электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее на 300 тыс. рублей

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» отечественный электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее. Его цена осталась прежней, но появилась прямая скидка в размере 300 тыс. рублей.

Evolute i-Van

Автомобиль доступен в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3 920 000 рублей, со скидкой машина обойдется в 3 620 000 рублей. Стоит отметить, что на электромобили Evolute, включая i-Van, распространяется госпрограмма льготного автокредитования.

При оформлении автокредита в получающем госсубсидию банке покупателю полагается дисконт в размере 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 тыс. рублей. То есть, стоимость авто и вовсе может снизиться на 1 225 000 рублей и составить 2 695 000 рублей.

Evolute i-Van

В движение минивэн приводит единственный электромотор мощностью 122 л.с., расположенный на задней оси. Его питает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 67,5 кВт·ч с запасом хода на одной зарядке до 400 км. В стандартном режиме она заряжается за 15 часов, а в режиме быстрой зарядки ее заряд можно будет пополнить от 30 до 80% примерно за 40 минут.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

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Источник: «Автоновости дня»