Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин
13 марта
Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин
Синоптик Вильфанд: В марте автомобилистам не...
Эти машины россияне массово скупают на вторичке: в лидерах отечественная марка
13 марта
Эти машины россияне массово скупают на вторичке: в лидерах отечественная марка
Lada Granta возглавила рейтинг самых...
Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка
13 марта
Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка
РОАД предложила ввести льготные госкредиты на...

Фестиваль скорости «На льду Байкала» стал одним из самых сложных

Завершился XIII фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала»

XIII фестиваль автоспорта «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» прошел с 27 февраля по 2 марта 2025 года на Малом море Байкала в Иркутской области.

Организатором мероприятия выступила компания LAV Racing при поддержке Ikon Tyres.

Этот фестиваль стал одним из самых сложных и непредсказуемых за всю историю проекта, продемонстрировав не только силу характера пилотов, но и технические возможности автомобилей.

Сложные погодные условия, включая шквальный ветер, яркое солнце и сильный мороз, не помешали участникам преодолеть все трудности и установить новые рекорды. В этом году был зафиксирован уникальный случай, когда трасса была повреждена из-за сильных морозов, что сократило дистанцию на 2,5 км. Результаты соревнований переданы в Российскую автомобильную федерацию для официального утверждения.

На фестивале были представлены как электромобили и гибриды, так и экологичные бензиновые автомобили с инновационными решениями. Среди них – премиальные модели Exlantix, включая кроссовер ЕТ и купе ES, а также гибридный кроссовер Wey 05. Все автомобили участвовали в заездах на ледяной трассе, что требовало высокого уровня сцепления с покрытием. Здесь важную роль сыграли шины Ikon Tyres, которые продемонстрировали отличные результаты на различных типах льда.

Фестиваль «Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала» привлекает внимание не только автоспортивных любителей, но и тех, кто ценит красоту природы и экстрим. В этом году на Байкале также был представлен тест-драйв российской аэролодки «Север 750K Long», что добавило еще больше зрелищности мероприятию.

Это событие уже стало важной частью мирового автоспортивного календаря наряду с такими соревнованиями, как Bonneville Speed Week и World Speed Trials.

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:пресс-служба фестиваля
Количество просмотров 14
13.03.2025 
Фото:пресс-служба фестиваля
Поделиться:
Оцените материал:
0