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Названы недостатки низкопрофильных шин

Эксперт Мершиев перечислил пять минусов низкопрофильных покрышек

Руководитель автосервисов сети Fit Service Андрей Мершиев рассказал, что машины на низкопрофильных шинах обладают лучшим управлением, легче проходят повороты и стильно выглядят. Но такая резина очень жесткая и передвигаться на ней не так комфортно, как на обычной. Колесо сглаживает неровности дороги, но чем ниже высота его профиля, тем хуже оно выполняет эту задачу.

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Еще один минус такой резины – повышенный риск повреждения колесного диска при попадании в яму из-за плохой амортизации низкопрофильных шин. Также острые края асфальта могут легко повредить боковину корда, рассказал специалист.

Низкопрофильные покрышки характеризует большая ширина, что увеличивает массу колеса и негативно отражается на работе подвески. При передвижении по плохим дорогам создаются вибрации и колебания, быстро разбивающие элементы подвески.

Основным же недостатком такой резины является ее высокая стоимость, подытожил Мершиев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
13.03.2025 
Фото:Unsplash
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