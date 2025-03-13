Названы недостатки низкопрофильных шин

Эксперт Мершиев перечислил пять минусов низкопрофильных покрышек

Руководитель автосервисов сети Fit Service Андрей Мершиев рассказал, что машины на низкопрофильных шинах обладают лучшим управлением, легче проходят повороты и стильно выглядят. Но такая резина очень жесткая и передвигаться на ней не так комфортно, как на обычной. Колесо сглаживает неровности дороги, но чем ниже высота его профиля, тем хуже оно выполняет эту задачу.

Еще один минус такой резины – повышенный риск повреждения колесного диска при попадании в яму из-за плохой амортизации низкопрофильных шин. Также острые края асфальта могут легко повредить боковину корда, рассказал специалист.

Низкопрофильные покрышки характеризует большая ширина, что увеличивает массу колеса и негативно отражается на работе подвески. При передвижении по плохим дорогам создаются вибрации и колебания, быстро разбивающие элементы подвески.

Основным же недостатком такой резины является ее высокая стоимость, подытожил Мершиев.

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Источник: «Газета.Ru»