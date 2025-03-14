Мошенников, обманувших водителей на миллионы рублей, ждет суд

В Петербурге будут судить группу лиц за аферу с ОСАГО на 7 млн рублей

Суд Петербурга рассмотрит дело о мошенничестве, связанное с незаконной продажей поддельных страховых полисов ОСАГО на общую сумму семь миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Семи фигурантам дела из Петербурга, Ленобласти и Казани инкриминируются создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ с целью мошенничества. Следствием установлено, что с августа 2022 года преступная группа массово рассылали смс, представляясь агентами известных страховых компаний, и предлагала оформить полис ОСАГО со скидкой 15-20% от рыночной цены.

Схема обмана

Получив согласие, мошенники забирали у жертв паспортные данные, информацию о транспортном средстве и водительском удостоверении. Затем потерпевшие по ссылке переходили на страницу сайта страховщиков, которая оказалась фейковой. Этот фишинговый сайт содержал вредоносное программное обеспечение, которое загружалось на устройство пользователя после перехода по ссылке.

Затем, имея необходимые данные, злоумышленники изготавливали фальшивые страховые полисы и отправляли их клиентам. Проверить подлинность полиса нужно на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Но во время поиска вредоносная программа перенаправляла пользователя на сайт аферистов, там автоматически генерировался положительный ответ, в обход настоящего сайта РСА.

Нанесенный ущерб

Деятельность мошенников правоохранители пресекли в апреле 2023 года, от их действий пострадал 91 человек из разных регионов России. В ходе следствия обвиняемые возместили шесть миллионов рублей ущерба. Имущество фигурантов дела, включая недвижимость и дорогостоящие гаджеты, на сумму 1,3 млн рублей, арестовано.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: spb.aif.ru