#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как понять, когда менять свечи зажигания — рассказываем
14 марта
Как понять, когда менять свечи зажигания — рассказываем
Водителям рассказали, как свечи зажигания могут...
Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше
14 марта
Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше
Эксперт Иванов: Цены на автомобили в России...
В России резко подешевели популярные кроссоверы — известна цена
14 марта
В России резко подешевели популярные кроссоверы — известна цена
Haval анонсировал скидки до 350 тыс. рублей на...

Как безопасно заменить шины своими силами: шесть рекомендаций

Эксперты СберАвто дали рекомендации для безопасного самостоятельного шиномонтажа

В ближайшее время многие водители захотят сменить зимние шины на летние, но не все пойдут в автосервис и шиномонтаж.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Между тем, замена колес на первый взгляд кажется простой задачей, но без должных навыков и оборудования может привести к неприятным последствиям.

Если вы всё же решили менять колеса самостоятельно, эксперты СберАвто рекомендуют учесть несколько моментов.

Риски самостоятельного шиномонтажа

Главная опасность – неправильный монтаж шины на диск. Без опыта и специального оборудования это сложно выполнить правильно. Самостоятельно стоит менять только колеса в сборе.

Рекомендуем
Пора менять или еще поездить: 6 признаков изношенных покрышек

Также важно аккуратно поднимать автомобиль: домкрат должен быть установлен на твёрдой и ровной поверхности, иначе есть риск, что машина сорвется и упадет. За зиму крепеж часто закисает, и его трудно открутить без подходящего инструмента, что может привести к повреждению резьбы.

Проверка состояния шин

При самостоятельной замене шин сложно оценить их состояние. Важно тщательно осмотреть покрышки на наличие повреждений, таких как трещины или грыжи.

Также следует проверить глубину протектора (не менее 3 мм), чтобы обеспечить безопасность.

Балансировка колес

Важно помнить, что балансировка колес – это обязательная процедура, которую нельзя выполнить самостоятельно. Без нее на высокой скорости могут возникать вибрации, что ухудшает управляемость и увеличивает нагрузку на подвеску.

Что нужно для самостоятельного шиномонтажа (когда нет вариантов)

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Если вы все же решили заменить шины сами, выберите ровную площадку, например, твердое бетонное или асфальтовое покрытие без уклона. Домкрат должен быть установлен в местах, указанных в инструкции к автомобилю, а под колеса следует подложить упоры для безопасности. Перед подъемом ослабьте болты, а если они прикипели, используйте проникающую смазку.

Техника безопасности при откручивании болтов

Болты нужно откручивать равномерно и крест-накрест, чтобы избежать перекоса. Избегайте применения чрезмерной силы, чтобы не повредить крепеж.

Заключение

После установки колес следует проверить давление в шинах и довести его до рекомендованного уровня.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Количество просмотров 31
14.03.2025 
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0