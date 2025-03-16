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Toyota Corolla 2025 года – скромное, но изящное обновление

В Европе представили Toyota Corolla 2025 года, но цены пока не объявили

Toyota Corolla 12-го поколения только что обновили в Европе, и, хотя внесенные изменения незначительны, они затрагивают внешний вид и интерьер автомобиля.

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Toyota Corolla 2025 года
Toyota Corolla 2025 года

Как и прежде, Corolla по-прежнему продается в вариантах седан, хэтчбек и универсал (Touring Sports) и доступна в 10 вариантах окраса.

Новым дополнением к ассортименту стал Metal Oxide, оттенок красного, который предлагается исключительно с контрастной глянцевой черной крышей в вариантах исполнения хэчтбек и универсал. Для седана этот вариант окраса доступен только за дополнительную плату.

Toyota Corolla 2025 года
Toyota Corolla 2025 года

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Toyota также заменила соответствующие по цвету боковые зеркала всех моделей и теперь в стандартной комплектации устанавливает глянцевые черные. Все автомобили в комплектации Mid+ поставляются с интересными 17-дюймовыми дисками с серебристо-черной отделкой и центральными колпачками в форме звезды.

Как и в модели CH-R, рулевое колесо и ручка переключения передач Corolla 2025 года теперь обтянуты синтетической кожей. Хэтчбеки и универсалы в комплектации Mid+ также могут получить новую обивку из переработанной ткани.

Toyota Corolla 2025 года
Toyota Corolla 2025 года

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Toyota продолжит предлагать Corolla в Европе с теми же гибридными агрегатами объемом 1,8 и 2,0 литра, что и раньше. Мощность 1,8-литрового двигателя составляет 138 л.с., а 2-литрового — 193 л.с.

Toyota пока не объявила рыночные цены на обновленную европейскую версию Corolla, а продажи начнутся уже в конце этого месяца.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 11
16.03.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+16