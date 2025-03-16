Toyota Corolla 2025 года – скромное, но изящное обновление

В Европе представили Toyota Corolla 2025 года, но цены пока не объявили

Toyota Corolla 12-го поколения только что обновили в Европе, и, хотя внесенные изменения незначительны, они затрагивают внешний вид и интерьер автомобиля.

Toyota Corolla 2025 года

Как и прежде, Corolla по-прежнему продается в вариантах седан, хэтчбек и универсал (Touring Sports) и доступна в 10 вариантах окраса.

Новым дополнением к ассортименту стал Metal Oxide, оттенок красного, который предлагается исключительно с контрастной глянцевой черной крышей в вариантах исполнения хэчтбек и универсал. Для седана этот вариант окраса доступен только за дополнительную плату.

Toyota Corolla 2025 года

Toyota также заменила соответствующие по цвету боковые зеркала всех моделей и теперь в стандартной комплектации устанавливает глянцевые черные. Все автомобили в комплектации Mid+ поставляются с интересными 17-дюймовыми дисками с серебристо-черной отделкой и центральными колпачками в форме звезды.

Как и в модели CH-R, рулевое колесо и ручка переключения передач Corolla 2025 года теперь обтянуты синтетической кожей. Хэтчбеки и универсалы в комплектации Mid+ также могут получить новую обивку из переработанной ткани.

Toyota Corolla 2025 года

Toyota продолжит предлагать Corolla в Европе с теми же гибридными агрегатами объемом 1,8 и 2,0 литра, что и раньше. Мощность 1,8-литрового двигателя составляет 138 л.с., а 2-литрового — 193 л.с.

Toyota пока не объявила рыночные цены на обновленную европейскую версию Corolla, а продажи начнутся уже в конце этого месяца.

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Источник: Carscoops