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Skoda выпустит новый большой кроссовер
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Skoda выпустит новый большой кроссовер

Компания Skoda анонсировала новый трехрядный кроссовер

Компания Skoda опубликовала изображение нового большого кроссовера, который выйдет на рынок Европы в 2026 году. Экстерьер автомобиля будет напоминать концепт Vision 7S, дебютировавший в 2022 году.

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Новинка от Skoda получит светодиодные ходовые огни в виде бумерангов, широкие колесные арки, а также большой спойлер на двери багажника.

Официальное название марка пока не раскрывается.

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба Skoda

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
14.03.2025 
Фото:Skoda
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