Skoda выпустит новый большой кроссовер
Компания Skoda анонсировала новый трехрядный кроссовер
Компания Skoda опубликовала изображение нового большого кроссовера, который выйдет на рынок Европы в 2026 году. Экстерьер автомобиля будет напоминать концепт Vision 7S, дебютировавший в 2022 году.
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Новинка от Skoda получит светодиодные ходовые огни в виде бумерангов, широкие колесные арки, а также большой спойлер на двери багажника.
Официальное название марка пока не раскрывается.
Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.
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Источник: пресс-служба Skoda
Фото:Skoda
14.03.2025
Фото:Skoda
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