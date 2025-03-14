Skoda выпустит новый большой кроссовер

Компания Skoda анонсировала новый трехрядный кроссовер

Компания Skoda опубликовала изображение нового большого кроссовера, который выйдет на рынок Европы в 2026 году. Экстерьер автомобиля будет напоминать концепт Vision 7S, дебютировавший в 2022 году.

Новинка от Skoda получит светодиодные ходовые огни в виде бумерангов, широкие колесные арки, а также большой спойлер на двери багажника.

Официальное название марка пока не раскрывается.

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба Skoda