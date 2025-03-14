Появились кадры испытаний новейших российских грузовиков БАЗ

Завод «Романов» опубликовал фото с тестов грузовиков БАЗ в Ленинградской области

Завод «Романов», занимающийся в структуре холдинга «Алмаз-Антей» проектом гражданского грузовика БАЗ, опубликовал кадры с испытаний автомобилей на полигоне в Ленинградской области. Сообщается, что сейчас тестируются два образца – самосвал и бортовая платформа.

Уточняется, что испытания проводились в рамках программы валидации дизелей Ярославского моторного завода – инженеры завода «Романов» работали совместно со специалистами ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Напомним, «сердцем» грузовика будет 367-сильная дизельная «шестерка» ЯМЗ в сочетании с 9-ступенчатой МКП.

В частности, тестировались система впуска и выпуска турбокомпрессора, система охлаждения наддувочного воздуха, а также работа топливной системы на входе и выходе. При этом испытатели имитировали условия, максимально приближенные к реалиям будущей эксплуатации БАЗа: плохие дороги и бездорожье, сложные погодные условия.

Выводы специалистов обнадеживают: грузовики БАЗ полностью соответствуют заявленным характеристикам. Сейчас к полигонным проверкам готовятся еще несколько машин из опытной партии, а параллельно заводским испытательным отделом ведутся официальные испытания и на Дмитровском полигоне. По результатам этих тестов машины БАЗ получат ОТТС.

Базовая модель БАЗа имеет полную массу 36 тонн. Колесная формула – 6х6, все ведущие оси спроектированы на основе применяемых в военной технике. Как таковых мостов у БАЗа нет: подвеска полностью независимая, пружинная; все дифференциалы – с блокировками.

В будущем должны появиться и иные версии – с другим количеством осей, шагом колесной базы 50 мм (у основной модели она составляет 3800+1500 мм) и тремя вариантами кабины. Автомобиль проектировался с максимальным использованием российских и белорусских комплектующих. В 2025 году на площадке в Шушарах (бывший завод Scania; изначально выпуск планировался на соседнем – бывшем заводе Toyota) планируют выпустить 200 грузовиков.

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Источник: БАЗ, Автопоток