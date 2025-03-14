Топливный насос может выйти из строя из-за этой привычки водителя

Эксперт Денисов объяснил, почему нельзя ездить на машине с полупустым баком

Управление транспортным средством с баком, наполовину заполненным топливом, чревато серьезными проблемами для машины. Об этом заявил автоэксперт Денис Денисов.

Он рекомендует поддерживать уровень бензина хотя бы на половину бака, чтобы избежать неисправностей и лишних трат, потому что достаточный запас топлива это вопрос не только удобства, но и безопасности.

«Летом топливо может перегреваться из-за циркуляции возле нагретого двигателя. Это происходит потому, что топливный насос охлаждается и смазывается топливом. При недостатке смазки насос перегревается, что вызывает износ крыльчатки. В результате насос может перестать создавать необходимое давление или заклинить, что приведет к его замене. Зимой ситуация не менее опасна. При малом количестве топлива в баке образуется водный конденсат, который тоже способен привести к поломке насоса», – объясняет эксперт.

Денисов рекомендует придерживаться простого правила: заправлять от половины бака до полного. Это увеличит срок службы автомобиля и сделает поездки безопаснее, подытожил эксперт.

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Источник: tsn24.ru