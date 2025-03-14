Какие скидки готовы сделать сейчас российские дилеры: ответ эксперта

Эксперт Корнев: дилеры делают скидки на машины в конце зимы и начале весны

Скидки на авто дилеры обычно предоставляют перед началом нового года и в конце зимы – начале весны, сообщил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Он рассказал 14 марта, на какие скидки можно рассчитывать в текущих реалиях.

По словам эксперта, начинать охоту за скидками нужно со свежих новостей. Если бренд меняет модель на новую или вовсе прекращает ее выпуск, то вполне вероятно, что вскоре нынешние машины будут продаваться со скидками.

Скидки часто делают перед началом нового года и в начале весны: склады разгружают перед поступлениями новых партий. При этом о скидке дилер может не сообщать напрямую, но с продавцами будет проще договориться по уступкам.

Специалист отмечает, что когда на рынке присутствовало множество марок, продавцы могли снижать цены в конце квартала или месяца, чтобы повысить статистику продаж. Сейчас планы уже не так сильно влияют на цены. На фоне переполнения складов продавцы стали сговорчивее уже не только по итогам отчетных периодов, рассказал эксперт.

Также он отметил, что ранее дилеры предлагали в подарок комплект шин, коврики в салон, иногда даже оклейку или антикоррозийную обработку. Сейчас подобное встречается редко, но если такие подарки предлагают, это уже тоже можно считать скидкой, пусть и небольшой.

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Источник: «Известия»