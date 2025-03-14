Автобренды массово снижают ценники на свою продукцию в РФ — что происходит?

Новые автомобили восьми брендов можно купить в России со значительными скидками

Сразу восемь автобрендов снизили цены на свою продукцию в России. Об этом стало известно в ходе мониторинга актуальных прайс-листов.

В частности, Dongfeng ранее обновил прайс-лист на модели DFSK ix5, 580 и ВА6, их можно было приобрести на 400-849 тыс. рублей дешевле. Позже снижение цен коснулось кроссоверов Dongfeng 580, цены на которые вернулись к уровню 2022 года.

Обновили прайс-листы Geely, Knewstar и белорусский Belgee. Например, Geely снизила цены на базовые комплектации почти всех моделей на 1200-4200 рублей. Бренд Knewstar, представленный «клоном» Geely Tugella, снизил цены на символические 200 рублей, и при этом увеличил «специальную выгоду» на все комплектации кросс-купе на 60 тыс. рублей.

Цены базовых комплектаций кроссоверов Belgee X50 и Belgee X70 белорусской сборки тоже снижены на 200 рублей, но специальная выгода выросла на 50 тыс. рублей. Премиальный Exeed снизил цены на купеобразный кроссовер RX и трехрядный флагманский VX. Первый в двух «старших» комплектациях с АКП подешевел на 100 тыс. рублей, а флагман VX стал дешевле на 350 тыс. рублей.

Цены на модели Evolute упали на миллион рублей и более, теперь цена самой спортивной и динамичной модели i-Jet упала на 1,145 млн рублей. Также упала цена на кросс-хэтчбек KRX от бренда Solaris в комплектации Prestige с 6-ступенчатым автоматом на 18 тыс. рублей. Компактный кроссовер X35 от BAIC потерял в цене от 102 до 128 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: avtonovostidnya.ru