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Россияне бронируют турпоездки на май – мы знаем, куда устремятся туристы

В РСТ назвали 3 самых популярных направления у россиян на майские праздники

Российские туристы отправятся отдыхать в период майских праздников в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). О приоритетах россиян рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Рост продаж на майские туры по этим направлениям вырос в 1,8 раза, 2,3 и 2 раза соответственно. Также туроператоры фиксируют и повышенный спрос – на 18% больше, чем за тот же период 2024 года.

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Отмечается, что направления для отдыха в весенний период россияне бронируют за три месяца до вылета. Самым востребованным у туристов РФ вариантом является турпоездка на семь ночей. Стоимость на апрель в Турцию на двоих составляет от 118 тыс. рублей, в Египет — от 157 тыс. рублей на начало мая, в Дубай — от 165 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что самым популярным направлением в Турции являются Анталья и Стамбул, в Египте – Шарм-Эль-Шейх и Хургада, в ОАЭ – Дубай, Шарджа и Рас-Эль-Хайма.

Источник: moneytimes.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
16.03.2025 
Фото:Unsplash
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