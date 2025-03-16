Одна из шести моделей авто знаменитой экшн-франшизы о тачках уйдет с молотка

430-сильный багги Джейсона Стейтема из «Форсажа 7» выставили на аукцион

Багги, построенный специально для фильма «Форсаж 7», выставили на аукцион. Автомобиль оснащен двигателем LS3 V8 объемом 6,2 л, в фильме им управлял персонаж, которого играл Джейсон Стэйтем. Для съемок построили сразу шесть моделей, поэтому достоверно неизвестно – управлял ли актер багги, выставленном на продажу.

Багги из фильма «Форсаж 7»

Спереди стоит двигатель LS3 V8 объемом 6,2 л производства GM, такие моторы известны по моделям Camaro и Corvette. Мощность багги составляет 430 л.с., в паре с ним работает 3-ступенчатый «автомат», привод задний. Предусмотрен большой ЖК-дисплей, он загружает изображение с внешних камер.

Багги из фильма «Форсаж 7»

Примечательно, что ездить на таком багги на дорогах общего пользования запрещено, но владелец установил внешние световые приборы, поэтому теоретически автомобиль можно поставить на учет в некоторых штатах США. Всего создали шесть таких машин для съемок киносаги, но осталось только три.

Цена за выставленный на продажу экземпляр за сутки до окончания торгов составляет всего 15 тыс. долларов (примерно 1,299 млн. рублей по текущему курсу). Год назад аналогичная модель ушла за 40,4 тыс. долларов (3,499 млн. рублей) на этом же онлайн-аукционе.

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Источник: bringatrailer.com